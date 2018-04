Anzeige

Ebenso wie die Auftakt-Sinfonie spielten die Minsker Kammersolisten schließlich auch die letzte Londoner Sinfonie Joseph Haydns (Nr. 104 in D-Dur) in der Bearbeitung Johann Peter Salomons, des Musikunternehmers, der Haydn nach London geholt hatte. So war und ist es möglich, Haydns Sinfonien auch in kleiner Besetzung aufzuführen. Elena Maltsewa spielte hier eine bravouröse erste Geige. Sie und Oleg Jatsyna wechselten während des gesamten Konzertabends immer wieder von der zweiten in die erste Geige und wieder zurück. Große Orchestermusik in perfekter Bearbeitung. So etwas auch in Creglingen live erleben zu können, machte dankbar. Das begeistert applaudierende Publikum wurde dann auch noch mit einem bekannten klassischen Ohrwurm beschenkt, mit dem Andante aus Haydns Sinfonie mit dem Paukenschlag. hoka

