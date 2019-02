Großen Aufwand belohnt

Creglingen.Kaiserwetter herrschte beim 99. Creglinger Pferdemarkt, und so strahlten Bürgermeister Uwe Hehn und die zahlreichen Besucher schon am frühen Morgen nur so um die Wette. Zur Prämierung in den zwei Wertungsringen in der Kieselallee wurden 105 Pferde und zwei Esel aufgetrieben – 2018 lag der Auftrieb mit 116 Pferden etwas höher.

Die Jury informierte das Publikum mit großem Sachverstand und zugleich humorvoll über die vorgeführten Pferde. So gab es immer wieder Beifall für die prächtig herausgeputzten Tiere, die von ihren Besitzern für den großen Tag mit viel Liebe hergerichtet worden waren.

Die Jury belohnte den großen Aufwand, den die Pferdehalter auf sich nehmen, mit entsprechenden Preisen. abo

Reitpferde

1. Preis: Hügelschäfer-Betzing, Creglingen (8); Andrea Falk, Schön (2); Pia Noe, Sechselbach (2); Dominik Rübling, Sechselbach (2); Andrea Heppel, Waldmannshofen; Tanja Nagler, Waldmannshofen (2); Manuela Frisch, Weikersheim; Gerhard Seeling, Leuzendorf (2); Sturm, Niederstetten (4); Ute Hofmann-Krause, Schrozberg; Sylke Schulz, Schrozberg; Elisa Löblein, Niederstetten; Jule-Marie Löblein, Niederstetten; Corinna Kreiselmeier, Aub; Fritz Kreiselmeier, Aub; Karl Stüber, Aub; Max Krieger, Aub; Johanna Fessner, Uissigheim; Manfred Burger, Uissigheim; Bianca Fries, Tauberrettersheim; Lisa Hörner, Freudenbach; Rudolf Oupor, Wallhausen (3); Theo Hofmann, Westernhausen (4); Lena Franz, Schäftersheim; Stephanie Patz, Rot am See; Yannik Ehnes, Niederstetten; Lukas Langer, Niederstetten; Stefanie Dreßlein, Uffenheim; Detlef Seliger, Uffenheim (2); Barbara Tremmel, Löffelstelzen; Wolfgang Tremmel, Löffelstelzen; Herrmann, Niederstetten (5); Alexander Sylka, Schrozberg (2); Birgit Manthey, Igersheim; Sarah Eck, Igersheim; Herbert Zierlein, Reckerstal; Nadja Wilhelm, Reckerstal; Sonja Baier, Bieberehren (4); Martina Möhrlein, Markt Erlbach; Roland Gehringer, Schonach (2); Karin Stang, Amlishagen; Katharina Stang, Amlishagen; Iris Bier, Tauberbischofsheim; Katrin Bundschuh, Tauberbischofsheim; Ramona Beier, Wolkersfelden (4); Renate Schuh, Bad Windsheim; Karin Uher, Werbachhausen; Petra Hiller, Brunntal (2); Carolin Draxler, Großharbach (2); Barbara Selz, Weigenheim Reusch; Carina Plank, Weigenheim; Daniel Kemmer, Bieberehren (2); Monika Link, Kleinlangheim (2).

Arbeitspferde

1. Preis: Jürgen Hachtel, Leuzendorf (2); Helmut Konrad, Baldersheim (2); Irene Konrad, Baldersheim; Sabrina Konrad, Baldersheim; Katja Langer, Niederstetten; Roland Ehrmann, Schäftersheim (3); Marco Zahn, Walldürn (2). 2. Preis: Barbara und Friedrich Himmelein, Markt Einersheim.

Hengste

1. Preis: Rudolf Oupor, Wallhausen; Barbara Tremmel, Löffelstelzen; Rudolf Oupor, Wallhausen; Herbert Zierlein, Reckerstal, Nadja Wilhelm, Reckerstal; C. Büttner, Ippesheim.

Esel

1. Preis: Peter Stiefel, Gerabronn (2).

Ehrenpreise

Marco Zahn, Walldürn (2); Andrea Falk, Schön; Sturm, Niederstetten; Jule-Marie Löblein, Niederstetten; Barbara Tremmel, Löffelstelzen; Roland Gehringer, Schonach; Carolin Draxler, Großharbach.

Familienpreise

Helmut Konrad, Baldersheim; Hügelschäfer-Betzing, Creglingen; Tanja Nagler, Waldmannshofen; Gerhard Seeling, Leuzendorf; Sturm, Niederstetten; Ute Hofmann-Krause, Schrozberg; Rudolf Oupor, Wallhausen; Herrmann, Niederstetten; Karin Stang, Amlishagen.

