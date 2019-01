Großes soziales Gewissen prägte Arbeit

Sie waren „Spitzbuben“ mit einem ausgeprägten sozialen Gewissen: die Mitglieder des Craintaler Spitzbubenvereins, der jetzt aufgelöst wurde.

Craintal. Was am Donnerstag. 21. Dezember 1990, in Craintal bei einer Stammtischrunde geboren wurde – als die frühere Seniorchefin Else Österreicher sagte: „Ihr seid mer scheani Spitzbuwa“ – endete nun nach 29 Jahren mit der Auflösung eines Vereins: des legendären Spitzbubenvereins Craintal. Bei einem letzten Bratwurstessen im Vereinslokal zur Post in Craintal – das Essen gab es auch bei der Gründungsversammlung am 17. Januar 1991 – hatte das eine oder andere Mitglied schwer zu kauen.

Der Grund der Auflösung lag bereits drei Jahre zurück, war doch der eingeschworene Haufen von 57 Mitgliedern durch Tod oder Ausscheiden aus dem Verein merklich auf 29 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 71 Jahren geschrumpft.

Trotz guten Zuredens und trotz Werbung um neue Mitglieder ließ sich der Verein nicht retten. Gründungsmitglied Hans Schuch gab beim letzten Treffen einen Rückblick bis ins Detail auf 29 Jahre Spitzbubenverein. Er betonte, dass die Kameradschaft und der Zusammenhalt im Verein immer hervorragend gewesen seien. So konnte mancher Wunsch des früheren Ortsvorstehers und Chefs der Organisation im Verein, Heinrich Böhm, durch tatkräftige Mitarbeit oder dank großzügiger Spenden erfüllt werden.

Das Ziel des Vereins war immer, die Kinderspielplätze in Craintal und Umgebung auf Vordermann zu bringen beziehungsweise zu erhalten. Öffentlich zeigte der Spitzbubenverein sich an den Pferdemarktumzügen mit tollen Wagen. Aber das Aushängeschild waren die weit bekannten Lindenplatzfeste mit den Auftritten der Stars der Volksmusik.

Angetan waren die Besucher aber vor allem auch von den nach dem früheren Ortsvorsteher Heinrich Böhm benannten „böhmischen Bratwürsten“, dem Schweizer Wurstsalat und den österreichischen Schnitzeln. Großen Anklang fanden auch die Kinderspielplatzfeste mit den Tauber-Entenrennen und die Fußballturniere.

Vielleicht war das letzte Lindenplatzfest 2014 zusammen mit der Dorfgemeinschaft ein neuer Anfang, Craintal wieder ein kulturelles Leben einzuhauchen. Der jetzige Ortsvorsteher Norbert Böhm würdigte den Einsatz und das Engagement der Spitzbuben. „Ihr wart gute Werbeträger der Stadt Creglingen“, sagte Norbert Böhm. Er betonte, Craintal sei durch Rundfunk und Zeitungsberichte sowie durch die Ausflüge in ganz Deutschland und Österreich bekannt geworden.

Hans Schuch bedankte sich bei allen Mitgliedern, beim letzten Vorsitzenden Alex Horn, der das Amt 22 Jahre inne hatte, bei den weiteren Ausschussmitgliedern, bei den Kassenwarten, stellvertretend bei Paul Herwarth, sowie bei Wanderführer Dieter Schuch für ihren Einsatz und bei Heinrich Böhm, der den Kontakt zur Stadtverwaltung aufrecht hielt. 23 000 ehrenamtliche Stunden in 29 Jahren zeugen von einer regen Tätigkeit, meinte Hans Schuch. Großer Dank galt auch dem früheren Creglinger Bürgermeister Werner Fifka, der, wie er mal betonte, gerne ein Spitzbub gewesen sei und auch mal einen Termin beim Landrat absagte, um bei einer Festlichkeit im Verein dabei zu sein.

Der größte Dank galt aber der Vereinswirtin Else Scheu mit Team, die durch ihre Arbeit viel zum Gelingen des Erfolges beitrug.

Wo gibt es einen Verein mit eigener Musikgruppe? Es entstanden in den Gründungsjahren die später durch Rundfunk und Fernsehen bekannten „Seechwercher on Tour“ mit Hans Schuch, Ernst Kellermann, Paul Herwarth, Andreas Heinze, Heinz Geyer und Reinhold Strauß, die zu jeder Gelegenheit musizierten.

Der Spitzbubenverein kann mit guten Gewissen bezeugen, dass er, anders als der Name vermuten lässt, keine kriminelle Vereinigung war, sondern ein geselliger Haufen von Personen männlichen und weiblichen Geschlechts, die sich als Ziel gesetzt hatten ,das dörfliche Zusammenleben auf viele Gebieten zu erhalten und zu fördern.

Manchem Mitglied merkte man an , dass ihm in Zukunft etwas fehlen werde. Als letztes Überbleibsel überreichte Hans Schuch an die Vereinswirtin Else Scheu die Vereinsglocke, die am Stammtisch in der Post in Craintal nun einen festen Platz gefunden hat. HSC

