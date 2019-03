Grüner Transporter von Polizei gesucht

Creglingen.Ein neunjähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall in der Klingener Straße in Creglingen verletzt. Das Mädchen war am Montag, gegen 16 Uhr, zusammen mit ihrem Bruder auf dem Weg nach Hause. Auf der Klingener Straße, Höhe Hausnummer 6, setzte ein Transporter zu einem Wendemanöver an und musste dazu Rückwärtsfahren. Bei dem Wendemanöver touchierte das Fahrzeug die neunjährige Fußgängerin, so dass diese zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Bei dem Transporter soll es sich um ein grünes Fahrzeug gehandelt haben. Der Fahrer soll grüne Arbeitskleidung getragen haben. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07931/54990.

