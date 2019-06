„Gute Ausstattung ist wichtig für uns“

Niederrimbach.Das Schulzentrum war, ist und bleibt ein Investitionsschwerpunkt der Stadt Creglingen. In der jüngsten Sitzung im alten Schulhaus in Niederrimbach vergab der Gemeinderat verschiedene Arbeiten für die Sanierung des Physik- und Chemieraums samt Vorbereitungsräumen. Das Volumen der Gesamtinvestition: rund 475 900 Euro.

„Der Physik- und Chemieraum ist 50 Jahre alt und nicht mehr auf der Höhe der Zeit,“ begründete Bürgermeister Uwe Hehn die „große Maßnahme“, deren Umsetzung vor allem in den Sommerferien vorgesehen ist. „Eine gute technische Ausstattung ist wichtig für uns“, erklärte der Chef der Stadtverwaltung. Die Abbrucharbeiten wurden vom städtischen Bauhof vorgenommen, jetzt gelte es, den Raum wieder mit Leben zu füllen, so das Stadtoberhaupt.

Elke Schmeiser vom städtischen Bauamt stellte dem Gremium die geplanten Maßnahmen vor. Der Gemeinderat vergab anschließend bei einer Enthaltung mehrere Gewerke jeweils an die günstigste Bieterin, wobei es zum Teil nur einen Bewerber gab. „Die Firmen sind alle voll ausgelastet“, sagte Uwe Heh auch mit Blick auf die im Vergleich zur Kostenberechnung höhren Summen. Unter dem Strich komme man angesichts der allgemeinen Lage noch relativ glimpflich weg, so Hehns Einschätzung.

Die Elektroarbeiten wurden zum Preis von 61 606 Euro (Kostenberechnungssumme: 47 926 Euro) an die Firma Hornung aus Rothenburg vergeben.

Die Trockenbau- und Malerarbeiten sowie die Akustikdecke vergab das Gremium zum Preis von 38 345 (28 850) Euro an die Firma Wolfarth aus Creglingen. Für 10 783 (12 884) Euro gingen die Bodenbelagsarbeiten an die Firma Stolz aus Wendlingen. Der Fensterbau wurde an die Firma Haag aus Oberstetten zum Preis von 62 903 (41 196) Euro vergeben.

Den größten Brocken verschluckte die naturwissenschaftliche Einrichtung, die zum Preis von 302 757,68 Euro an die Firma Laborbau Hemling aus Ahaus ging. Insgesamt betrug das Investitionsvolumen damit rund 475 900 Euro.

Der Schulträger erhofft sich einen staatlichen Zuschuss in Höhe von rund 80 Prozent. abo

