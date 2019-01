Hallenturnier des FC Creglingen

Creglingen.Das traditionelle Creglinger AH-Hallenfußballturnier für Ü-32-Senioren findet am Samstag, 19. Januar, in der Creglinger Sporthalle statt. Organisator Eugen Dürr konnte wiederum ein starkes Teilnehmerfeld mit allen namhaften Vereinen aus der Umgebung für dieses Turnier gewinnen. Neben Gastgeber FC Creglingen sind folgende Mannschaften dabei: FC Igersheim (Titelverteidiger), TSV Markelsheim (erstmals dabei), SGM Weikersheim-Schäftersheim, TV Niederstetten, FSV Bad Windsheim (erstmals dabei), FV Uffenheim, Ochsenfurter FV, SC Adelshofen und Spvgg Gammesfeld (ehem. Württembergischer Hallenmeister Ü 40). Gespielt wird in zwei Gruppen. Turnierbeginn ist um 13 Uhr. Die beiden Endspiele sind auf 17.45 Uhr beziehungsweise 18 Uhr terminiert. Der Eintritt ist wie immer frei. cde

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019