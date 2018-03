Harfenkonzert in evangelischer Stadtkirche

Anzeige

Creglingen.Die Nürnberger Harfenistin Maja Taube ist am heutigen Samstag um 19.30 Uhr mit ihren Harfen zu Gast in der evangelischen Stadtkirche . „Klanggewebe“ überschreibt sie einen Workshop, den sie tagsüber in Standorf auf Initiative von Bärbel Buß für Harfenschüler leitet. „Klanggewebe“ ist auch der Titel eines ihrer Soloprogramme, aus dem sie abends zauberhafte Kostproben zum Besten gibt. Da hört man keine klassische Harfenliteratur auf Konzertharfe. Vielmehr hat sich die Künstlerin nach ihrem klassischen Studium den „kleinen“ und den chromatischen Harfen zugewandt und überrascht den Hörer mit treibender Motorik, vielschichtigen Melodien und experimentellen Kombinationen. Sie schafft es, die kleineren Harfen als autonome Soloinstrumente zu etablieren. Maja Taube webt mit Klang und erfindet neue Musik für ihr Instrument. Der Eintritt ist, Spende erwünscht. Bild: Kirchengemeinde