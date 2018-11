Heimelige Stimmung im Sternenlicht

„Sternenzauber an der Tauber“, unter diesem Motto kehrt am ersten Adventswochenende weihnachtliche Stimmung in die Creglinger Innenstadt ein.

Creglingen. Bereits zum 33. Mal wird in diesem Jahr in Creglingen ein Weihnachtsmarkt veranstaltet. Örtliche Musikgruppen und Kapellen sorgen in altbekannter Weise für die musikalische Umrahmung und tragen zur weihnachtlichen Atmosphäre während der gesamten Weihnachtsmarkttage bei.

Am Weihnachtsmarkt erhält man – außer an Ständen mit sofort verzehrbarem Essen und Trinken – bei jedem Einkauf an einem Stand ein Los, mit dem man automatisch an einer Verlosung teilnimmt. Der Hauptpreis ist eine Wochenendreise für zwei Personen. Die Preise können am Samstag und Sonntag im Rahmen der Marktöffnungszeiten im „Komm“ eingesehen und auch abgeholt werden.

Nicht nur das vielfältige Angebot an weihnachtlichen Waren und Leckereien sowie Attraktionen für Jung und Alt, sondern auch das vielfältige Rahmenprogramm machen den Creglinger Weihnachtsmarkt jedes Jahr zu etwas Besonderem. Neben schon traditionellen Angeboten wie den Fahrten mit der Kindereisenbahn, dem Ponyreiten oder dem Besuch des Nikolauses mit seinen En-geln gehört auch in diesem Jahr der Kinderzauberer zum Programm. Die öffentliche Bücherei hat während des Weihnachtsmarktes geöffnet. Besonderes Highlight ist eine Handarbeitsausstellung und die beliebte Wichtelwerkstatt für Kinder. Auch heuer wird das lebendige Krippenspiel im Pfarrgarten aufgeführt. Es hat sich in den vergangenen Jahren zum Publikumsmagneten entwickelt.

Am Freitag, 30. November, hat die BAG bis 24 Uhr ihre Pforten geöffnet. Ebenso traditionell ist der eingerichtete Pendelverkehr zur Weihnachts-Schaubäckerei der Firma Manz in Münster und zum Weihnachtshaus der Familie Emde in der Lindleinstraße.

Außerdem ist im Romschlössle die Ausstellung „Licht-Blicke“ von Sabine Boas und Willi Kammleiter zu sehen. Am Samstag und Sonntag sind die Künstler auch während der Ausstellung anwesend.

Mit dem am Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr alljährlich statt findendem Adventscafé der siebten Klasse der Realschule Creglingen im evangelischen Gemeindesaal wird der 33. Creglinger Weihnachtsmarkt abgerundet.

Die Stadt Creglingen freut sich auf zahlreiche Besucher aus Nah und Fern.

