Hochwertiges Werkzeug in alle Welt geliefert

Niederrimbach.Kurz vor seinem 78. Geburtstag ist in Niederrimbach der weithin unter seinen Initialen „ET“ bekannt gewordene Schmiedemeister Emil Tripps gestorben. Mit Emil Tripps’ Tod endet auch eine lange Familientradition, geht doch das Schmiedehandwerk der Familie Tripps bis ins 16. Jahrhundert zurück.

Emil Tripps war Schmied aus Leidenschaft – und seine Arbeit wurde hoch geschätzt. Er lieferte Werkzeug in alle Welt – und um bei ihm Schmiede-Kurse zu belegen, kamen Menschen aus nah und fern her nach Niederrimbach, um dort den Umgang mit Hammer um Amboss zu erlernen.

Über 60 Werkzeugtypen produzierte Emil Tripps, seine Produktion lag bei weit über 60 000 Stück – nur im Werkzeugbereich. Straßenmeistereien, Weinbauern, Steinmetzbetriebe, Kaminkehrer schwörten weltweit auf seine Werkzeuge, Archäologen arbeiten nach wie vor mit von Emil Tripps hergestellten Abziehern. Bis nach Afrika gereist sind Basalthämmer aus der Trippschen Schmiede.

Etliche Landesdenkmalämter ließen bei Emil Tripps arbeiten, wenn es etwa um die alte Turmzier oder fein gearbeitetes altes Rankenwerk in Toren und Geländern ging. Die alten Techniken des Feuerschmiedens beherrschen nicht mehr viele Schmiede.

Tripps war weiträumig gefragt – und heimatverbunden. Für Waldmannshofen etwa hat er nicht nur die Turmzier gearbeitet, sondern auch den Dorfspieß zum Jubiläum geschmiedet. Ein Jahrzehnt lang gab er auch ein paar Geheimnisse der Schmiedekunst in Kursen weiter: Selbst aus Hamburg, Duisburg, Leipzig reisten interessierte Teilnehmer an, um hier in kleinen Kursgruppen das eigene Deko-Schwert nach alter Tradition anzufertigen.

Die Trippssche Schmiedetradition reicht bis 1550 zurück. Das Doppel-P trägt die evangelische Linie des weit verzweigten fränkischen Familienclans; die katholische Linie ist um ein „P“ ärmer, in Bayreuth, München und Böblingen schreibt sich der Name „Tripß“.

Die Sippe ist alt, uralt, hat sich seit 1220 über ganz Deutschland verbreitet, wie ein Ahnenforscher aus dem Familienverbund herausfand. Der Creglinger Zweig brachte neben kunstfertigen Schmieden auch Lehrer, Ärzte und Kaufleute hervor.

In Niederrimbach fassten die Tripps im Jahr 1899 Fuß: damals heiratete der 32-jährige Schmied Johann Georg Wolfgang Tripps aus Rinderfeld in die bei der Kirche gelegene alte Heckmannsche Schmiede in Niederrimbach ein, stellte Werkzeuge her, sorgte für den richtigen Hufbeschlag, Wagenräder, landwirtschaftliches Gerät. 1911 wurde Hermann Tripps geboren, der um 1930 seine Meisterprüfung ablegte. Seine Spezialität: schwierige orthopädische Hufbeschläge. Die Söhne Hermann (jun.) und Emil, geboren 1936 und 1940, legten ihre Meisterprüfungen 1962 ab, die Niederrimbacher Schmiede wurde zur „Drei Meister-Schmiede“: Mit Vater Hermann Tripps arbeiteten die jungen Meister Hermann und Emil einige Jahre Hand in Hand mit Feuer, Amboss, Schmiedehammer. Auf manchem Werkzeug vereinigen sich die Arbeitszeichen der drei Meister in der Hafengasse. Ab 1978 pachtete Emil Tripps die väterliche Werkstatt. Gut ein Jahrzehnt zuvor hatte er sich mit seiner Frau im eigenen Haus direkt nebenan niedergelassen.

Der Handwerker hatte im Laufe der Jahrzehnte nicht nur fünf Lehrlinge zu Schmieden ausgebildet, er erlebte auch den Wandel in der Landwirtschaft hautnah in seinem Betrieb mit.

Früher zählten die kleinen Landwirte zu seinen besten Kunden. Als nach und nach die Höfe aufgaben, und es weder Wägen zu bauen noch Pferde zu beschlagen gab, verlegte er sich für einige Jahre auf Sanitärarbeiten. Auch wenn es an Baggern, Baumaschinen und Lastkraftwagen etwas zu schweißen gab, war er gefragt.

Emil Tripps hat sich ehrenamtlich lange Zeit als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr und im Creglinger Handels- und Gewerbeverein engagiert.

Mit Emil Tripps verliert die Stadt Creglingen nicht nur eine hoch geschätzte Persönlichkeit – auch eine uralte Familientradition geht zu Ende. red

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018