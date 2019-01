Hohe Qualität auch dank Creglinger „SoFa“

Zu Recht lobte der Vertreter der Jugendhilfe Creglingen in der Creglinger Gemeinderatsitzung die hohe Qualität der Schulsozialarbeit in Creglingen. Dass dies aber nicht zuletzt auch ein Verdienst des Vereines „Creglinger SoFa“ ist, blieb unerwähnt. Und dass die Kosten nur von Land, Stadt und Landkreis getragen werden, wie fettgedruckt neben dem Artikel steht, stimmt so auch nicht.

Schon die Gründung des Creglinger SoFa im Jahre 2006 hatte den Hauptzweck, die Schulsozialarbeit auch finanziell zu unterstützen. Nur dadurch ist es damals gelungen, die Schulsozialarbeiterin, die nur eine halbe Stelle hatte, in Creglingen zu halten. Im Jahr 2008 hat der Verein gemeinsam mit den evangelischen Kirchengemeinden und der Stadt sich erfolgreich um das Projekt „Diakonische Schulsozialarbeit“ beworben.

Seit der Einrichtung dieser Stelle finanzierten eine Reihe von ev. Kirchengemeinden, die Creglinger Apis und mit dem größten Anteil auch das Creglinger SoFa die Stelle der diakonischen Schulsozialarbeiterin. Nach Beendigung des Projekts war es sehr erfreulich, dass – bis auf die Creglinger Kirchengemeinde – die meisten Kirchengemeinden und die Apis nicht aus der Finanzierung ausgestiegen sind und auch das SoFa blieb selbstverständlich im Boot.

Wie groß der finanzielle Anteil des SoFa an der Finanzierung ist, mögen folgende Zahlen zeigen: Bis zum Ende des Jahres 2018 hat allein das SoFa für die Personalstelle der Schulsozialarbeit etwa 33 800 Euro ausgegeben und an Projektzuschüssen flossen weitere 15 450 Euro an die Schulsozialarbeit.

Für einen Verein mit – bis vor Kurzem – knapp 100 Mitgliedern sind das stolze Zahlen, die zeigen, dass die Kosten neben Land, Stadt und Kreis auch von den erwähnten Institutionen mit getragen werden.

Selbstverständlich wird das SoFa die Schulsozialarbeit auch unter der neuen personellen Leitung im Rahmen seiner Möglichkeiten weiter unterstützen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019