Im „Catch-Raum“ Energie rauslassen

Mehr als die Hälfte der deutschen Schüler leiden unter Mobbing oder auch Gewalt. Die Creglinger Sozialarbeiterinnen berichten über die Lage am Schulzentrum.

Creglingen. 60 Prozent und damit mehr als die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen erfährt in der Schule Ausgrenzung, Hänseleien oder sogar körperliche Gewalt, insgesamt ein Viertel fühlt sich an ihrer Schule nicht sicher. Das ist das ernüchternde Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, die in diesem Monat veröffentlicht wurde.

„Ich kann mit Sicherheit sagen, dass bei uns nicht einmal jeder dritte – nicht einmal jeder vierte – Schüler betroffen ist“, beteuert die Heilpädagogin Meike Kaulbersch (45). „Es gibt aber auch eine hohe Dunkelziffer“, ergänzt ihre Kollegin Ann-Kathrin Bähr (25), Sozialpädagogin. „Wir bekommen natürlich nicht alles mit.“

Mobbing? Sucht? Gewalt?

Das Tandem Kaulbersch-Bähr kümmert sich um die Schulsozialarbeit in Creglingen. Gemeinsam treten sie bei Gruppenarbeiten, in der Einzelberatung oder der Vorbeugung in die Pedale. Ihre Stützräder – um beim Wortbild zu bleiben – seien Schülermentoren, etwa beim Thema Sucht. Die freiwilligen Helfer werden bei einem Seminar in Külsheim ausgebildet.

Doch was sind typische Probleme, die die Creglinger Schulen umtreiben? Es seien dieselben wie an allen anderen Schulen auch, sagt Kaulbersch. Mobbing? Gewalt? Suchtmittel? Meike Kaulbersch nickt.

Sie bittet um Verständnis. Man wolle nicht zu vertieft über die Themen sprechen – und auf keinen Fall so, dass sich ein Schüler im Artikel wiedererkennen könnte.

Dasselbe gelte für die Probleme, mit denen die Heranwachsenden gezielt auf die beiden Pädagoginnen zukommen. Dabei handele es sich in aller Regel um familiäre, zwischenmenschliche „oder auch ganz persönliche Schwierigkeiten“, sagt Kaulbersch.

In solchen Fällen stehe man den Schülern mit Rat und Tat zur Seite. Prinzipiell „spielt die Stärkung des Selbstwertgefühls die größte Rolle“, erklärt Kaulbersch. Sie sei quasi die Grundlage einer jeden Problembewältigung – wobei sie das Wort nicht so schön finde. Sie spreche lieber von „Selbstbestimmung“.

Die Vertrauensbasis, so Kollegin Ann-Kathrin Bähr, spielt bei solchen Gesprächen eine Schlüsselrolle. Es gebe aber schon Situationen, in denen die Sorgfaltspflicht überwiege. „In manchen Fällen müssen wir einfach agieren“, so die 25-Jährige. „Zum Beispiel, wenn die Angst, dass der Jugendliche es mit der Drohung ,Ich hau von daheim ab’ doch ernst meinen könnte“, fügt Kaulbersch hinzu. Bähr: „Bei solchen Angelegenheiten arbeiten wir oft mit dem Jugendamt zusammen.“ Ann-Kathrin Bähr ist übrigens neu am Schulzentrum. Seit einem halben Jahr füllt sie die Lücke, die Kerstin Nawrot hinterlassen hat (wir berichteten). Keine einfache Aufgabe: Nawrot war über 15 Jahre am Schulzentrum tätig, hat den Rahmen der Creglinger Schulpädagogik geschaffen und ein Netz darüber und hinaus gespannt – also die Zusammenarbeit mit vielen anderen Einrichtungen und Institutionen etabliert.

Aber zurück zu Ann-Kathrin Bähr: Die studierte Sozialpädagogin habe die sechs Monate bisher genutzt, um einen Draht zu den Schülern zu bekommen, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Erst vergangene Woche verbrachte sie mit einer achten Klasse eine Woche im oberbayrischen Benediktbeuern.

Teambildenden Charakter, so Bähr, hätten auch die diversen Projekte, die sie mit den Klassen absolviert. Vergangene Woche fanden zum Beispiel die alljährlichen Suchtpräventionstage statt. Immer mit einem anderen Schwerpunkt: „Je nachdem, was bei den Schülern gerade ’in’ ist“, fügt Kaulbersch an. Was das zurzeit ist? „Gerade im Moment ist es eher ruhig. Zumindest von dem, was wir mitbekommen“, lacht sie.

Verbindung knüpfen

Den engsten und solidesten Draht bekomme man zu den Schülern während der Mittagspausen, erklärt Ann-Kathrin Bähr. Anders als in vielen anderen Bildungsinstitutionen sind die Schulsozialarbeiterinnen in Creglingen nicht in einem Büro angesiedelt. Ein solches gibt es zwar schon – aber viel interessanter ist das Drumherum. So können die Kinder ihre Energie in einem „Catch-Raum“, der von allen Seiten gepolstert ist, rauslassen. Kissen dienen dabei der Bewaffnung. Trotzdem gibt es Regeln: „Nicht zu fest zu schlagen“, „Keine Treffer zum Kopf“ und „Stopp heißt Stopp“ sind einige davon. Darüber hinaus gibt es noch einen Billard- und einen Tischkickerraum – außerdem eine Küche.

Gäbe es so etwas in allen Schulen, kombiniert mit einem funktionierenden Team von Sozialarbeiterinnen: Die Bertelsmann-Studie wäre sicher positiver ausgefallen. gs

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019