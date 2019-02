Im Lauf der Zeit „Pool“ aufbauen

Creglingen.Eine „Babysitterparty“ fand im Creglinger Familienzentrum statt. Diese Veranstaltung, so die Leiterin Erika Weimer, sei dazu gedacht, interessierte Familien und Babysitter vor Ort zusammenzubringen und sich gegenseitig kennenzulernen.

Gerade wenn keine Großeltern in der Nähe seien, könne es für viele Eltern sehr hilfreich sein, wenn sie abends mal ausgehen wollen und ihre Kinder in guten Händen wissen. So ist es unerlässlich, dass man sich vorher trifft und schaut „ob die Chemie stimmt“. Dankbar für dieses Angebot zeigten sich sieben Familien, die diese Gelegenheit nutzten, um mit den fünf 14 bis 18 Jahre alten Babysitterinnen ins Gespräch zu kommen. Wie die jungen Frauen in der Vorstellungsrunde erläuterten, sei bei allen bereits Erfahrung im Umgang mit kleinen Kindern vorhanden, teilweise absolvierten sie gerade eine Ausbildung zur Erzieherin. Im Laufe der Zeit könne man einen „Babysitterpool“ aufbauen, auf den die Familien im Bedarfsfall zurückgreifen können, ergänzte Erika Weimer. Creglingen sei ein Pionier mit dieser Idee, die übrigens zusammen mit der Krabbelgruppe entstanden sei. Nachdem das Treffen mit einem Begrüßungslied begonnen hatte, verabschiedeten sich die Teilnehmer ebenfalls mit einem gemeinsamen Lied und planen für dieses Jahr ein bis zwei weitere Treffen, bei denen sich noch Interessierte anschließen können. pm

