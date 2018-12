Im warmen Kerzenschein

Standorf.Eine Adventsandacht gibt es am 23. Dezember um 19 Uhr in der Ulrichskapelle in Creglingen-Standorf. Bei Kerzenschein musizieren ein Projektchor und ein Gesangstrio unter der Leitung von Bärbel Buß. Eine meditative Andacht hält Pfarrerin Braun. Anschließend besteht die Möglichkeit, den Weihnachtsmarkt in der Standorfer Ortsmitte zu besuchen. Mit einer Altjahrabend-Andacht in der Ulrichskapelle wird am 31. Dezember um 18 Uhr das Jahr beschlossen. Projektchor und Pfarrerin Braun bieten eine meditativen Andacht an. Rückblick und Ausblick werden Inhalt der Texte, Gebete und Lieder sein. ev

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018