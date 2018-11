In froher Runde um die Wette nadeln

Mit der Ausstellung „Handarbeiten einst und heute“ begeht die Creglinger Spinnstube ihr 40-jähriges Bestehen.

Creglingen. Mit dem Begriff „Spinnstube“ wird der ehemals weit verbreitete jahrhundertealte Brauch bezeichnet, lange Winterabende gemeinsam vor allem mit Handarbeiten zu verbringen.

Zweck und Sinn der Abende war früher neben der Handarbeit, sich in einem Haus zu treffen, um kostbares Kerzenwachs bzw. Petroleum und Feuerholz zu sparen.

Dieses schöne Brauchtum hat Pfarrfrau Gislinde Forkel vor über 40 Jahren, zunächst im Pfarrhaus, wieder aufleben lassen.

Im Jahre 1978 begann dann in Sechselbach die regelmäßige Spinnstube: In froher Runde saß man beieinander, manche an ihren Spinnrädern, andere verarbeiteten die gesponnene Wolle zu warmen Pullovern und Strickjacken und wieder andere nadelten beim Strümpfe stricken um die Wette.

Dabei kam natürlich die Unterhaltung auch nicht zu kurz. Nach getaner Arbeit wurde aufgetischt: frisches Brot, Butter, hausgemachte Marmeladen und allerlei Gebäck. Und während man schnabulierte, wurde von Theo Forkel die Gitarre hervorgeholt und es erschallten mehrstimmig bekannte alte Volkslieder. Luise Kluge hat in den vergangenen Jahren die Organisation übernommen. So hat sich bis heute diese schöne Tradition, die in den Wintermonaten im Raum Creglingen gepflegt wird, erhalten. Und nicht nur das: Aufgrund des Trends, dass Handarbeiten wieder „in“ sind, wird der Kreis der Teilnehmer wieder vielfältiger: Gäste reisen aus bis zu 40 Kilometer Entfernung an, es kommen auch wieder junge Teilnehmerinnen, und auch mutige Männer setzen sich gern in den Kreis. Auch im Bereich Nähen tut sich was in Creglingen: So fanden im „Komm“ schon einige Kurse statt, in denen von jungen Frauen gezeigt wurde, wie man mit einfachen Schnitten und Mustern mit Wolle, Garn und Stoff moderne, individuelle und tragbare Mode herstellt.

Stolz werden dann die geschaffenen Werke getragen und Spaß macht das Selbermachen auch noch. Das war auch für Evelyn Gillig, Leiterin der Creglinger Bücherei, ein Grund, eine Auswahl dieser Handarbeiten bei der Ausstellung „Handarbeiten einst und heute“ am ersten Sonntag im Advent im Romschlössle zu präsentieren.

Es sind Handarbeiten zu sehen, die während der Spinnstubenabende entstanden sind, aber auch neue Trends wie pfiffige Kindermode, z. B. Beanie-Mützchen und Halssocken, kuschelweiche Lace-Schals, lustige gehäkelte Lesezeichen, weihnachtliche Dekorationen und vieles mehr. Vielleicht inspiriert die Ausstellung die Besucher, auch selbst mal wieder zur Handarbeit zu greifen. Sie spricht sowohl Einsteiger an, die bis dato wenig Erfahrung mit Handarbeiten haben, als auch Menschen, die jetzt schon vom Handarbeitsvirus angesteckt sind.

