Insel der Ruhe und Kraft schaffen

Anzeige

Creglingen.Erika Weimer ist seit April die Verantwortliche des Familienzentrums in Creglingen. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, kleine Inseln der Ruhe und der Kraft zu bieten“, sagt sie. Sie ist Yogalehrerin und bietet neuerdings Entspannungs-Angebote im Familienzentrum an. Immer, wenn sich genügend Interessierte gefunden haben, bietet sie in kleinen Grüppchen eine kostenfreie 20- bis 30-minütige Einführung in die Tiefenentspannung nach Thich Nhat Hanh. Jugendliche können ab zwölf Jahren teilnehmen und Erwachsene bis ins hohe Alter. Vorkenntnisse brauche es nicht. Erika Weimer bietet die Termine nach Absprache im „Komm“, dem Begegnungszentrum in der Hauptstraße in Creglingen, an. Anmeldungen unter familienzentrum@creglingen.de oder Telefon 07933 / 70144. bv