„Italiener“ in vielen Farben

Creglingen.Die Kleintierzüchter stellen am Tag des Creglinger Pferdemarkts am Mittwoch, 13. Februar, ihre prämierten Tiere im kommunalen Creglinger Kino aus. Diesmal steht eine alte, über viele Jahrhunderte aus italienischen Landhühnern heraus gezüchtete Hühnerrasse im Mittelpunkt. Präsentiert wird sie von Levi Schmidt aus dem Stadtteil Schön. Die Rasse hat ihren Ursprung in der Lombardei und hat eine sehr gute Legeleistung (bis zu 200 Eier im Jahr). Die Rassebezeichnung bei den Züchtern lautet heute schlicht „Italiener“. Levi Schmidt ist erst 14 Jahre alt, aber in Sachen „Ausstellung“ ein „alter Hase“. Seine Tiere waren schon mehrmals im Kino präsent. Das Kino ist am Pferdemarktstag von 9 Uhr bis in den Abend durchgehend geöffnet. Informationen gibt es bei Gerold Kellermann unter 0152/29908791. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019