Jazz-Konzert mit „The Sazerac Swingers“

Schön.Das Schön Jazz Festival ist inzwischen schon bekannt für seine jährliche Zelebration der Musik und der regionalen Kultur. Aufgrund der hohen Nachfrage kehrt die international tourende Jazz-Band “The Sazerac Swingers” zum dritten Mal zurück in den Creglinger Stadtteil Schön, zusammen mit dem lateinamerikanischen Sänger Fredy Omar und dem aufsteigenden Trompeter Benicio Claudio. Die amerikanische Singer-Songwriterin Samantha Pearl, bekannt für Jazz/ Soul/ und R&B, wird die Show eröffnen. Das dritte New Orleans-Jazzfestival auf der Schön findet am Samstag, 13. Juli, auf dem Festplatz vor dem Gasthaus Hahn statt. Beginn 17 Uhr, Livemusik ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bild: Bickel

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.06.2019