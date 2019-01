Jeder Bezirk sollte Kandidaten haben

Münster.Der Creglinger Gemeinderat hat am Dienstag einen Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahlen am 26. Mai gebildet. Folgende Personen wurden gewählt: Vorsitzender Andreas Wolfarth, Stellvertretende Vorsitzende Erna Klenk, Beisitzer Michael Frank (Stellvertreter Martin Scheiderer), Beisitzer Udo Naser (Stellvertreter Jürgen Ott).

Eigentlich wäre der Bürgermeister Vorsitzender des Gremiums – da Uwe Hehn aber erstmals für den Kreistag kandidiert, darf er dieses Gremium nicht leiten.

Parteien und Gruppierungen sind derzeit auf Kandidatensuche. In diesem Zusammenhang wurde in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch in Münster darauf hingewiesen, dass bei der Gemeinderatswahl bisher immer eine Verhältniswahl stattfand, weil es immer mindestens zwei Listen gab. Falls es – wider Erwarten – nur eine Liste gäbe, würde hier Mehrheitswahl stattfinden – so wie es bisher immer bei den Ortschaftsratswahlen der Fall war, weil es hier gar keine Listen gibt. Das heißt, man kann selbst Namen von Personen auf die Stimmzettel schreiben, die man im Ortschaftsrat sehen möchte.

Nun ist aber damit zu rechnen, dass es mindestens zwei Listen für die Gemeinderatswahl geben wird, womit also die Verhältniswahl stattfindet. Gibt es in diesem Fall nun für einen Wahlbezirk keinen Kandidaten, dann wird dieser Wahlbezirk definitiv nicht im Gemeinderat vertreten sein. Umso wichtiger, dass für jeden Bezirk Kandidaten gefunden werden. abo

