Jeder kann mitlaufen

Creglingen.„Wandern ist die vollkommenste Art der Fortbewegung, wenn man das wahre Leben entdecken will. Es ist der Weg der Freiheit“, mit diesem Zitat von der Schriftstellerin Elisabeth von Arnim beginnt Bürgermeister Uwe Hehn, Schirmherr der Creglinger Wandertage, die am 25. und 26. August stattfinden, sein Grußwort.

Zum 39. Mal

Die Wanderfreunde Creglingen veranstalten mittlerweile zum 39. Mal ihre internationalen Volkswandertage, verbunden mit dem 21. Kinder- und Jugendwandertag DVV Junior Serie. Jeder der Lust an der einfachsten Form der Bewegung hat und etwas von der schönen Gegend rund um Creglingen sehen will, ist willkommen.

Los geht es für die Frühaufsteher an beiden Tagen schon um 6.30 Uhr. Gestartet werden kann am Samstag bis 14 Uhr und am Sonntag bis 12 Uhr an der Stadthalle. Zielschluss ist am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Zur Auswahl stehen wieder drei Strecken.

Am Sonntag spielen ab 10 Uhr die Oberländer Musikanten zur Unterhaltung. Auch für die Kinder und Jugendlichen ist einiges geboten.

