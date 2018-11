Jetzt ist auch der Norden auf Vordermann gebracht

Bis auf Restarbeiten und die Anlegung eines Kinderspielplatzes ist die Wohnumfeldmaßnahme in Niedersteinach beendet. Im Frühjahr soll Einweihung gefeiert werden.

Niedersteinach. Eine Situation wie in dem Creglinger Stadtteil Niedersteinach hat es sonst bislang nirgends im Stadtgebiet gegeben: Der eine Teil des Dorfes war bereits vor über 30 Jahren saniert worden – jetzt erst folgte der Rest. Wenigstens hat sich das Warten gelohnt, denn jetzt erstrahlt auch der nördliche Ortsteil in neuem Glanz. Auf rund 700 Metern wurden die Ortsstraßen – inklusive der Betzensteige in Richtung Burg Brauneck – neu gemacht. Mit dem Weg zum Friedhof wurde auch der letzte noch nicht ausgebaute Weg am südlichen Ortsrand erneuert.

Es wurden außerdem insgesamt zehn neue Straßen-Leuchten gesetzt, vier davon in einer historischen Bauart – und alle in LED-Ausführung. Aufgrund eines personellen Engpasses im städtischen Bauhof sind die dort bereits vorliegenden Lampen noch nicht montiert worden. Dies soll aber, so Stadtbaumeister Jürgen Korb im Gespräch mit unserer Zeitung, in den nächsten Wochen geschehen.

Uneingeschränktes Lob

Der Platz um die Alte Schule herum wurde komplett neu gestaltet, auch unter Einsatz der Dorfgemeinschaft. „Die Niedersteinacher haben sich intensiv mit der Maßnahme auseinandergesetzt, engagiert diskutiert und dann auch gut beteiligt,“ spendet der Stadtbaumeister den Einwohnern ein uneingeschränktes Lob. Die alte Schule ist nun auch behindertengerecht zu erreichen. Auf dem Vorplatz wird bald ein Brunnen plätschern, gespeist von einer alten Quelle in der Wolfsklinge. Zudem gibt es einen Brunnen in der Nähe der Steinachbrücke. Neben der alten Schule soll im zeitigen Frühjahr von der ortsansässigen Firma Kellermann noch ein Kinderspielplatz angelegt werden. Die Geräte sind bereits gekauft, darunter eine Seilschaukel, eine Rutsche und ein Kleinspielgerät. Auch eine Sitzgelegenheit ist vorgesehen. Nicht zu vergessen die Bepflanzung.

Unter dem Strich wird die Maßnahme rund 800 000 Euro kosten. Die Firma Konrad Bau führte die Bauleistungen zum Preis von rund 740 000 Euro aus. Der Landschafts- und Spielplatzbau am Dorfgemeinschaftshaus schlägt mit rund 24 554 Euro zu Buche. Dazu kommen noch gut 20 000 Euro für die Wiederherstellung der Grenzpunkte nach der Wohnumfeldmaßnahme und der DSL-Leerrohrverlegung. Diese Arbeit vergab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag in Creglingen an das Büro Schwing und Dr. Neureither aus Mosbach. Damit sind Gesamtkosten von rund 785 000 Euro zu erwarten. Aus dem Ausgleichsstock und dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) erhält die Stadt insgesamt 545 000 Euro Zuschuss, so dass am Stadtsäckel ein Eigenanteil von rund 240 000 Euro hängen bleibt. Der Abschluss der Maßnahme soll im Frühling mit einem Fest gefeiert werden.

