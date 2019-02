Jugendliche sensibilisiert

Creglingen.Im Bildungsplan ist die „Prävention und Gesundheitsförderung“ als Leitperspektive verankert. Ziel ist es, die Schüler mit geeigneten Unterrichtsinhalten auf die Welt, mit all ihren schönen Facetten und Gefahren vorzubereiten.

Die Kinder und Jugendlichen müssen beispielsweise lernen, mit den sozialen Medien und Konflikten umzugehen und Bescheid wissen, was Drogen anrichten können.

An der Realschule Creglingen erarbeiten die Schüler diese Themenfelder in verschiedenen Klassenstufen gemeinsam mit der Polizei als Kooperationspartner. In diesem Zuge führte die Polizei in den fünften Klassen einen Workshop zum Thema Gewaltprävention durch.

Dabei machten sich die Schüler unter Anleitung eines „Präventionsbeamten“ intensiv Gedanken über Ursachen, verschiedene Formen sowie mögliche Folgen von Gewalt. Hier standen vor allem auch Überlegungen im Mittelpunkt, wie man Gewalt vorbeugen kann, so dass man erst gar nicht in eine gewaltsame Auseinandersetzung gerät bzw. wie man sich in einer solchen Situation deeskalierend verhalten kann.

Auch wurden mit Hilfe eines Kurzfilms mögliche Konsequenzen für Opfer, Täter sowie für indirekt beteiligte Personen erarbeitet. Durch die informative und handlungsorientierte Workshopgestaltung ist es gelungen, die Schüler für das Thema zu sensibilisieren. rsc

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019