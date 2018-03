Kanalisation führt viel zu viel Fremdwasser

Anzeige

Die Creglinger Kläranlage arbeitet meist am absoluten Limit, was auch an dem hohen Anteil an Fremdwasser liegt. Beispiel Lichtel: Da wird sauberes Wasser auf dem Weg nach Creglingen zweimal gepumpt und dann auf der Kläranlage gereinigt. „Jeder Liter sauberes Wasser durchläuft den Sammel- und Reinigungsvorgang genauso wie jeder Liter Schmutzwasser,“ so der Stadtbaumeister. Jürgen Korb schätzt, dass bei einer Sanierung des Kanalnetzes in Lichtel im Jahr rund 20 000 Euro an Kosten eingespart werden könnten. Unter anderem, weil die Pumpen entlastet werden und weniger Strom verbraucht wird. abo

