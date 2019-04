Kandidaten als „ausgewogener Querschnitt der Gesellschaft“

Creglingen.Bei einer Nominierungskonferenz hat die Creglinger SPD ihre Kandidaten für die Kommunalwahl gewählt. Ortsvereinsvorsitzende Ute Schindler-Neidlein sieht in der Liste, die mit fünf Frauen und neun Männern besetzt ist, „einen recht ausgewogenen Querschnitt der Gesellschaft“.

Neben dem erfahrenen Gemeinderat Jürgen Dehner (Niedersteinach, 23 Jahre dabei) ist auch eine Newcomerin am Start. Rosi Kuhn, Herbergsleiterin und Vorsitzende des Tourismusvereins Creglingen, bereichert die Liste als Frau vom Fach. Tourismus ist ein Thema, das bislang im kommunalpolitischen Bereich ein Schattendasein führt, obwohl Creglingen an der Achse des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ liegt. Aber auch für die Creglinger ist das, was Touristen schätzen, ein Stück Lebensqualität. Deshalb ist beispielsweise das Freizeit- und Erholungsgebiet Münsterseen ein ernstzunehmender Baustein der kommunalen Aufgaben. Auch Helmut Kopanitsak, Realschullehrer aus Creglingen und im Vorstand des Keltenvereins aktiv, sieht im Tourismus großes Potenzial.

Eines der Schwerpunktthemen der nächsten Jahre wird die Stadtentwicklung sein. Creglingen wird von umliegenden Gemeinden um seine aktive Innenstadt, die vielen Geschäfte mit regionalen und hochwertigen Lebensmitteln und Produkten beneidet.

Für Werbebetriebswirtin Anita Bone-Czerniejewski (Creglingen) gilt es das zu erhalten und auszubauen. Unter ihrer Leitung hat bereits ein erster Informationsabend zu diesem Thema stattgefunden, weitere werden folgen. Das gemeinsam mit Bürgern erarbeitete Konzept sieht eine gemeinsame Vermarktung – auch mit Blick auf Tourismus – fast aller produzierenden Bereiche vor (mehr unter: www.creglinger-spd.de/zukunft-creglingen).

Die Sicht der selbständigen Handwerker bringen Dietmar Krüger (Steinmetzmeister aus Creglingen) und Achim Rode (Bauhandwerker aus Standorf) ein. Über 130 Firmen gibt es in Creglingen und seinen Ortsteilen. Eine der wichtigsten Aufgaben wird es in den kommenden Jahren sein, Nachwuchs für ansässige Firmen zu finden und zu halten.

Ein guter Baustein ist die Kooperation zwischen Schule und Beruf. Hier kennt sich Andreas Jöchner (Creglingen) aus, der durch seine berufliche Tätigkeit unter anderem als Ausbildungsverantwortlicher in diesem Bereich engagiert.

Gesundheitswesen und der Erhalt der medizinischen Versorgung ist Anette Feidel aus Schmerbach eine Herzensangelegenheit. Da sie im Gesundheitswesen arbeitet, kennt sie die Probleme auch von innen.

Die Entwicklungsfähigkeit der Dörfer zu erhalten, dafür setzten sich Doreen und Patrick Federau aus Blumweiler ein. Da industrielle Großbetriebe diese Entwicklung einschränken, haben sie sich auch klar dagegen ausgesprochen.

„Dörfer sind die Seelen der ländlichen Regionen“, meint Ortsvorsteher Claus Gröger, Reinsbronn. Ihm sind Fortbestand und Pflege der örtlichen Tradition sehr wichtig. Ein aktives und harmonisches Dorfleben mit einer regen Vereinstätigkeit gilt es auch für Andreas Heinze aus Freudenbach zu fördern.

Dass das alles nicht ohne Ehrenamt zu machen ist, davon ist Helmut Heißwolf, Freudenbach, überzeugt; er meint, freiwillige Arbeit sollte besser sichtbar gemacht werden.

Erziehung, Betreuung, Bildung und soziales Engagement gehören fest zum Alltag von Alexandra Dimler aus Standorf. Als Mutter von fünf Kindern (zwei Pflegekinder) weiß sie, mit welchen Problemen Familien zu kämpfen haben, und kennt sich mit Fragen rund um Erziehung, Kindergarten und Schule aus.

Über all diesen Themen steht die Haushaltspolitik. Die SPD-Bewerber sind sich einig, dass die Zukunft Creglingens nur mit einer nachhaltigen und soliden Haushaltsführung gestaltet werden kann. spd

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019