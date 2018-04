Kandidaten stellen sich vor

Anzeige

Creglingen.Die Bewerbervorstellung zur Creglinger Bürgermeisterwahl findet am Montag, 9. April, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Creglingen statt. Folgende Modalitäten gelten: Die Bewerber stellen sich einzeln in der Reihenfolge des Bewerbungseingangs vor. Die Redezeit pro Bewerber beträgt 15 Minuten. Die Mitbewerber sind während der Redezeit nicht anwesend.

Im Anschluss an die Vorstellung der Kandidaten findet eine Fragestunde für Einwohner mit Diskussion statt. Hierbei sind alle Kandidaten anwesend. Die Diskussionszeit beträgt insgesamt 60 Minuten. Die Dauer für eine Antwort darf drei Minuten nicht überschreiten.

Für die Diskussion werden nur konkrete Fragen an die Bewerber zugelassen. Zur Wahl treten Amtsinhaber Uwe Hehn und Fridi Miller an. Ob letztere bei der Kandidatenvorstellung anwesend sein wird, ist nicht bekannt.