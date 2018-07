Kanonendonner hallt durchs Taubertal

Beim Westerntreffen in Archshofen hallte der Kanonendonner durchs Taubertal. © Markhard Brunecker

Der Wilde Westen fängt nicht hinter Hamburg an, sondern vor Archshofen – so jedenfalls der Eindruck beim Besuch des insgesamt siebten Westerntreffens der „Friends of American History“.

Archshofen. Bereits zum siebten Westerntreff in Archshofen – die ersten drei davon fanden noch in Craintal statt – luden die „Friends of American History“ ins liebliche Taubertal ein.

46 Zelte und

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3210 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.07.2018