Kaputtes wieder in Stand setzen

Hobbybastler gesucht

Auch in Creglingen kam vor einiger Zeit die Idee eines Repair-Cafés auf. Dazu braucht man Hobbybastler und „Fachleute“ aus verschiedenen Bereichen, z.B. Elektrik, elektronische Geräte, Mechanik, Holz oder Textilien. Des Weiteren benötigt man natürlich entsprechendes Werkzeug und Räumlichkeiten. Geplant ist ein Repair-Café alle ein bis zwei Monate.

Wer sich angesprochen fühlt, kann sich unter Telefon 07933/70144 bzw. per Mail unter familienzentrum@creglingen.de melden und/oder zum Orga-Treffen am heutigen Samstag, 30. Juni um 10 Uhr (Dauer eine bis anderthalb Stunden) in den Bürgertreff „Komm“ (neben der Sparkasse) kommen. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.06.2018