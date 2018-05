Kaum eine Schlagzeile wert

Anzeige

Unter dem Titel „Creglingen: Schlägerei mit Messer“ wurde am 11. Mai im Polizeibericht der Fränkischen Nachrichten, inklusive des Interportals „fnweb“, und auf der Internetseite des Presseportals der Polizei meines Erachtens eine völlig falsche Sachlage dargestellt.

Zwar stimmen die dargestellten Protagonisten zur Sachlage, jedoch nicht der angegebene Ort. In meinem „Dönerhäusle“ in der Rothenburger Straße waren zwar einige Beteiligte kurz vor Ort um Speisen und Getränke zu sich zu nehmen. Jene haben sich nach meiner Aufforderung das Gebäude zu verlassen, ordnungsgemäß entfernt. Nach wenigen Minuten entwickelte sich in der Parallelstraße „Hauptstraße“ nach meiner Zeugensicht eine handfeste Auseinandersetzung, jedoch ohne Verletzen und besonders ohne ein Messers, welches Polizisten offensichtlich beschlagnahmten. Die Auseinandersetzung konnte schließlich einvernehmlich gelöst werden.