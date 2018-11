Keine Änderungen nötig

Creglingen.Das geplante Pflegeheim im Craintaler Weg hat ohne Diskussionen die nächste Hürde genommen. Der Gemeinderat beschloss den Bebauungsplan „Craintaler Weg – Erweiterung und vierte Änderung“ einstimmig als Satzung.

In einer zweiten Runde waren nochmals öffentliche und private Belange untereinander und gegeneinander abzuwägen, wie Silvia Rösch-Wildermann vom Bauamt erläuterte. Schon in der ersten Anhörungsrunde waren von privater Seite zahlreiche Einwendungen vorgebracht worden (wir berichteten). Eine Anwohnerin, die sich anwaltlich vertreten lässt, brachte ihre Bedenken jetzt nochmals vor. Silvia Rösch-Wildermann wies die Einwände zurück und sagte, dass keine planerischen Änderungen erforderlich seien. Auch die seitens des Landratsamtes vorgebrachte Kritik bezüglich der Herausnahme von landwirtschaftlicher Fläche erfordere keine Änderung. Zum weiteren Zeitplan wurde am Dienstag nichts gesagt. In einer früheren Sitzung hatte es geheißen, dass die Stadt bis zum Jahresende den rechtskräftigen Bebauungsplan anstrebt. Im zeitigen Frühjahr 2019 könnte dann das noch auf dem Baugrundstück stehende Haus abgerissen werden. Neubau-Beginn wäre demnach im Sommer 2019, die Fertigstellung des Pflegeheims im Jahr 2020. Das Heim soll über 45 Einzelzimmer in drei Wohngruppen verfügen. Außerdem sind im Gebäude noch 25 Service-Wohnungen für Senioren geplant. abo

