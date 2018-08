Keine Pfandauszahlung

Dieser Leserbrief bezieht sich auf die verweigerte Rücknahme von Pfanddosen durch einen Einkaufsmarkt in Rothenburg ob der Tauber und den Hausverweis des Geschäftsführers nach einem Klärungsversuch.

Vor wenigen Tagen wollte ich etliche (in diesem Fall exakt 191) deformierte Pfanddosen, wie ich dies in den Vorjahren schon häufiger getan habe, im Einkaufsmarkt in Rothenburg abgeben und mir den Pfandwert auszahlen lassen.

Für einen guten Zweck

Im Rahmen meiner Tätigkeit für die Stadt Creglingen sammle ich solche herumliegenden Dosen ein und spende den erzielten Pfandbetrag für einen wohltätigen Zweck.

Die Art der Sammlung erklärt leicht den Zustand der Pfanddosen, wobei das Pfandsiegel jeweils deutlich erkennbar ist – darauf achte ich sehr genau, denn dies schreibt der Gesetzgeber ja ausdrücklich vor.

Pfandautomaten verweigern in der Regel die Annahme solcher Dosen, weshalb die Annahme händig erfolgen muss. Sprich: abzählen, ausrechnen und Pfandbetrag auszahlen. Dies klappte bisher in dieser wie auch in den Filialen anderer Discounter nahezu problemlos.

Gesetzlich klar geregelt

Diskussionen gab es schon öfters, wobei die Rücknahmeverpflichtung gesetzlich klar geregelt ist.

An diesem Tag allerdings musste ich mich mit einem Geschäftsführer auseinandersetzen, der die Annahme rundweg verweigerte. Seine Begründung lautete, dass nur Dosen angenommen würden, die der Automat akzeptiert.

Leicht verzweifelt probierte ich halt mein Glück und versuchte, wenigstens ein paar Dosen durch den Automaten zu schleusen. Siehe da: Genau zwei Dosen wurden eingezogen, wobei der Automat allerdings keine Pfandgebühr anzeigte, geschweige denn einen Bon auswies.

Frustriert brach ich die Aktion ab, begab mich wiederum zur Information, wo ich an den Geschäftsführer verwiesen wurde.

Mit ihm begab ich mich ein weiteres Mal zum Pfandautomaten, den er „kontrollierte“, wobei er angeblich keine zurückgegebene Dose feststellen konnte, wie er mir versicherte.

Nach ein paar vergeblichen Versuchen sowie etlichen Diskussionen verwies mich der Filialleiter relativ kundenunfreundlich als renitenten Aufrührer des Ladens und untersagte mir den Aufenthalt auf dem gesamten Gelände, einschließlich der Parkplätze.

Kundenunfreundlich

Wann ist damit zu rechnen, dass Discounter nicht die Vorgabe ihrer Automaten befolgen, sondern der deutschen Rechtsprechung entsprechen?

Von dem Verlangen nach einer besseren Kundenfreundlichkeit möchte ich hier einmal ganz absehen. . .

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018