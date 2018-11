Keine Scheu vor dem Defibrillator

Creglingen.Kein normaler Trainingsabend, sondern das Lernen und Üben von Verhaltensmaßnahmen bei einem Notfall standen jüngst auf dem Programm der Creglinger Herzsportgruppe.

Unter der Leitung von Rot-Kreuz-Ausbilder Jochen Herwarth und Gruppenarzt Dr. Unverricht war das Üben von Herz-Lungen-Wiederbelebung, das Lagern in die stabile Seitenlage und der Einsatz des Defibrillators in Theorie und vor allem auch in Praxis angesagt. Dazu wurde auch noch mal wiederholt, was beim Absetzen eines Notrufes (112) zu beachten ist.

Zu diesem Schulungsabend waren auch die jeweiligen Partner eingeladen, denn die sind es ja womöglich, die diese Maßnahmen anwenden werden. Für diesen doch größeren Teilnehmerkreis wurden zahlreiche Übungsstationen hergerichtet, und die Teilnehmer trainierten, was zu tun ist, wenn es zu einem – hoffentlich nicht eintretenden – Notfall kommt.

Anstrengende Massage

Nach jeweils einer kurzen theoretischen Einführung durch Arzt und Ausbilder und dem Vormachen der erforderlichen Handgriffe konnten die „Herzies“ und ihre Partner diese selbst üben und wurden dabei von den Kursleitern betreut und wenn nötig korrigiert. Auf großes Erstaunen stieß dabei die Erfahrung, wie anstrengend die Herzdruckmassage werden kann, wenn man sie über einen längeren Zeitraum anwendet.

Andererseits überraschte die doch recht einfache Lagerung in die stabile Seitenlage, wenn man die richtigen Handgriffe anwendet. Und auch die eventuell vorhandene Scheu vor dem Defibrillator konnte weitgehend genommen werden, da beim Anwenden erkannt wurde, das der Defi ja alle Schritte vorgibt und die Entscheidung, ob er den Schock auslöst, selbst trifft. Und so wurden die Möglichkeiten, diese drei wichtigen Verfahren zu üben auch gerne genutzt und so war es kein Wunder, dass die zur Verfügung stehende Zeit schnell überschritten war.

