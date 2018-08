Kinder bewegen sich jetzt sicher im Wasser

Anzeige

Der technische Leiter unserer Ortsgruppe, Harald Heser, zugleich auch der Bademeister im Freibad Freudenbach, zog mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern an zirka 20 Übungsabenden bei herrlichem Sommerwetter und angenehmen Wassertemperaturen die Ausbildung durch.

Gerade aktuell liest und hört man immer wieder in den Medien, dass zu viele Kinder nicht schwimmen könnten und zahlreiche Badeunfälle bei entsprechender Schwimmausbildung hätten vermieden werden können. In Freudenbach ist dies erfreulicherweise nicht so. Das kleine familienfreundliche Freibad ist in den Sommermonaten Mittelpunkt des Freudenbacher Ortsgeschehens und ermöglicht sowohl den ortsansässigen Kindern als auch den anderen Ortschaften der Stadt Creglingen und den benachbarten bayrischen Gemeinden einen problemlosen Umgang mit der Materie Wasser. Kürzlich wurden im Rahmen einer kleinen Schwimmkursabschlussfeier im Freibad Freudenbach die Urkunden und Abzeichen an die jungen Schwimmer überreicht. Vor der Übergabe zeigten die „neuen“ Schwimmer anhand einiger Übungen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben, und so mancher Elternteil oder Oma/Opa zeigte sich überrascht, was den Kindern in doch so kurzer Zeit beigebracht wurde.

Als krönenden Abschluss und zur Freude der jungen Schwimmer wurde ihr Ausbilder Harald Neser mitsamt Bekleidung von den Kindern ins Wasser gezogen.

Harald Neser bot an, das jetzt von den Kindern Erlernte an den regelmäßigen winterlichen Übungsabenden der DLRG-Ortsgruppe im Rothenburger Hallenbad weiter zu vertiefen und zu verbessern. Zu schnell ist das mühsam beigebrachte Schwimmen wieder verlernt, und im kommenden Sommer muss wieder fast beim Ursprung angefangen werden. Bereits jetzt sind Anmeldungen für den Anfängerschwimmkurs 2019 eingegangen, und die DLRG geht davon aus, dass der Kurs bei entsprechendem Wetter durchgeführt werden kann.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.08.2018