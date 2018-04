Klarer Sieg für Uwe Hehn

Anzeige

Uwe Hehn, der 2010 erstmals zum Bürgermeister der Stadt gewählt wurde, wird nun seine Arbeit fortsetzen können. Freudig waren daher auch seine ersten Worte, nachdem stellvertretender Bürgermeister Karl Haag in der Schul-Cafeteria das Ergebnis verkündet und ihm gratuliert hatte: „Ich bin überwältigt“, sagte Uwe Hehn, der nicht mit so einem solch klaren Ergebnis bei solch einer hohen Wahlbeteiligung gerechnet hatte. „Wir haben keine einfache Zeit hinter uns und ich bin auch kein einfacher Mensch“ rief er den knapp einhundert Gästen in der Cafeteria des Schulzentrums zu. Darunter auch seine Kollegen Jaqueline Förderer aus Schrozberg, Joachim Döffinger aus Assamstadt und Frank Menikheim aus Igersheim. „Ich werde also auch in den nächsten acht Jahren früh heimgehen“, meinte er abschließend scherzend und bezog sich auf seine Zeit im Rathaus und bei Feierlichkeiten. brun

