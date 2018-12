Knapp 40 Jahre lang „Mädchen für alles“

Creglingen.Bei der Jugendhilfe Creglingen ist eine beliebte langjährige Mitarbeiterin in den Ruhestand verabschiedet worden. Zahlreiche Kollegen, Weggefährten und ihre Familie waren nach Creglingen in das Kinder- und Familienhaus Tauberwiese gekommen, um Anneliese Gundel ein gebührendes Abschiedsfest zu ermöglichen und gleichzeitig an diesem Tag ihren 60. Geburtstag zu feiern.

Anneliese Gundel war knapp 40 Jahre bei der Jugendhilfe Creglingen in der Hauswirtschaft tätig. In vielen Bereichen wie Wäscherei und Küche war sie eingesetzt, sozusagen als „Mädchen für alles“.

Die meiste Zeit ihres Arbeitslebens war sie noch im alten Gemäuer des Zisterzienserklosters in Frauental tätig, wo die Jugendhilfe Creglingen bis 2004 beheimatet war. Teilweise hat sie sogar dort mitgewohnt und war der Einrichtung sehr eng verbunden.

Ebenso war Gundel in Bad Mergentheim und am späteren Standort in Creglingen tätig. Bemerkenswert ist hervorzuheben, dass die Jubilarin in all den Jahren kaum im Krankenstand war.

Durch ihre langjährige Treue zur Jugendhilfe Creglingen und ihre nette kommunikative Art war sie ein fester Bestandteil der Einrichtung. Sie wurde von mehreren Generationen Kindern und Jugendlicher ins Herz geschlossen und war bei den Kollegen sehr beliebt. Der Geschäftsführer der Jugendhilfe Creglingen Werner Fritz und der Vorsitzende des Vereins Helmut Wörrlein dankten Anneliese Gundel für ihre lange Tätigkeit und die gemeinsame Zeit und wünschten ihr für den Ruhestand alles Gute. Wörrlein erzählte aus früherer Zeit, als er die künftige Ruheständlerin 1981 kennenlernte. Werner Fritz verlas eine Glückwunschkarte des ehemaligen Geschäftsführers Joachim Matthey, der terminlich verhindert war.

Neben der Vertreterin des Betriebsrates Barbara Knorr und schriftlichen Grüßen des ehemaligen Geschäftsführers Joachim Mattehy überbrachten zahlreiche weitere Kollegen ihre Glückwünsche und Geschenke.

Die Jugendhilfe Creglingen ist eine überkonfessionelle Jugendhilfeeinrichtung mit Hauptsitz in Creglingen, die seit 66 Jahren Jugendhilfeangebote für benachteiligte Kinder und Jugendliche und ihre Familien anbietet.

