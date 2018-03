Kommt der Kernort zu schlecht weg?

Anzeige

Creglingen.Viel Geld steckt die Stadt Creglingen in ihr Straßennetz. Für 2018 sind folgende Asphaltierungsarbeiten vorgesehen: Gemeindeverbindungsstraße Freudenbach-Schön (430 000 Euro), Untere Brunnengasse Archshofen (45 000 Euro), drei Fußwege in Creglingen sowie Wirtschaftswege in Blumweiler (90 000 Euro), Waldmannshofen (110 000 Euro) und Schonach (25 000 Euro).

Das Gesamtvolumen dieser Maßnahmen beträgt 720 000 Euro, wobei rund 375 000 Euro an der Stadtkasse hängen bleiben. Der Rest sind Zuschüsse des Landes sowie Beiträge aus Ortsbudgets und Zuschüsse von örtlichen Wegebauvereinen. Wie Stadtbaumeister Jürgen Korb sagte, sei die Wunschliste wesentlich länger, doch aufgrund der Haushaltslage seien 2018 nicht mehr Sanierungen möglich.

Ulrich Schönberger kritisierte, dass der Kernort in Sachen Straßensanierung „seit Jahren vernachlässigt“ werde. Hieran müsse sich in Zukunft etwas ändern, forderte der Creglinger Stadtrat mehr Investitionen in der Kernstadt. Bürgermeister Uwe Hehn begründete die Zurückhaltung im Kernort auch damit, dass man nicht wisse, wie dort der Zustand der Wasser- und Abwasserleitungen sei. „Wenn man an die Kanalisationen ran müsste, stünden da schnell Millionensummen im Raum“, so der Verwaltungschef, der eine Untersuchung der Kanalisation befürwortete.