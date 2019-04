Konkrete Unterstützung und hilfreiche Gespräche

Creglingen.Zur Mitgliederversammlung trafen sich die Mitglieder des Ortsverbandes Creglingen im Gasthaus „Zur Linde“ in Schonach.

Vorsitzender Alexander Horn erläuterte, dass der Ortsverband zum 31. Dezember 250 Mitglieder zählte. Fünf weitere kamen in diesem Jahr bereits dazu.

Schriftführerin Gabriele Köhler und Frauenbeauftragte Anita Wolfarth gaben in ihren Berichten einen ausführlichen Überblick über die Aktivitäten 2018. Gabriele Köhler berichtete unter anderem von den Monatstreffen zum Teil mit Vorträgen, wie „Gesundes Leben“, „Qua Vadis Zins“ und einem Diavortrag über Tschechien. Anita Wolfarth berichtete unter anderem über die Muttertagsfahrt zur Töpferei „Hasenmühle“ mit anschließender Schifffahrt auf dem Neckar, dem Grillfest und dem Jahresausflug in den Thüringer Wald. Alle Monatstreffen wurden sehr gut besucht.

Über die Finanzen informierte Kassiererin Eva Amon in ihrem Kassenbericht. Die von den beiden Kassenprüfer Helmut Budig und Otto Bruder durchgeführte Kassenprüfung ergab keinerlei Beanstandungen In einem Grußwort lobte der stellvertretende Bürgermeister Karl Haag den Ortsverband für sein Engagement, sowie für die persönlichen Gespräche, Hilfe und Unterstützung. Kreisverbandsvorsitzenden Werner Seeger würdigte ebenfalls den Einsatz des Führungsteams des Ortsverbands sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kreisverband. Er informierte über die Gesundheitstage am 11. und 12. Mai in Grünsfeld, sowie der VdK-Kampagne „Pflege macht arm“. Diese werde mit einer groß angelegten Unterschriftenaktion begleitet. Hierin wird gefordert, dass die Heimbewohner von den Investitionskosten entlastet werden. Es könne und dürfe nicht sein, dass Pflegebedürftige zum Sozialfall würden.

Anschließend fanden die Ehrungen langjähriger Mitglieder statt. Vorsitzender Alexander Horn und Kreisvorsitzender Werner Seeger bedankten sich bei den Geehrten für ihre langjährige Treue zum VdK-Ortsverband Creglingen.

Mit der Urkunde und Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft ehrten sie: Otto Bruder und Karl-Heinz Neubert. Die Ehrennadel und Urkunde für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten: Helmut und Waltraud Budig, Ute Kaulbersch, Paul Seltner, Siegfried Ums, Willi Ströbel, Albert Rücker, Hildegard Bach, Sandra Langheinrich, Inge Neubert, Erwin Arold, Torsten Bleck, Alfred Ehrmann, Alexander Gehring, Clemens Jesch, Oswald Müller, Friedrich Zybura. Da nicht alle anwesend waren, werden die Urkunden und Ehrennadeln nachgereicht. vdkgk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019