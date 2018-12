Konzert mit dem Projektchor Beibl

Schmerbach.Der Projektchor Harald Beibl gibt am Sonntag, 23. Dezember, um 16 Uhr in der evangelischen Johannes-Kirche Schmerbach sein letztes Konzert in diesem Jahr mit Liedern aus der neuen Benefiz-Weihnachts-CD „Fröhliche Weihnachten 9“.

Die Weihnachtstournee begann in diesem Jahr am 24. November mit der CD-Präsentation im Kultursaal Schloss Schrozberg. Seitdem hat der Chor bei insgesamt 22 Konzerten die Zuhörer auf Weihnachten eingestimmt.

Die CD ist bei allen Auftritten des Chores und in Geschäften in der Region erhältlich.

Das Besondere daran: Die Einnahmen aus dem CD-Verkauf kommen zu 100 Prozent der Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ der Universitäts-Kinderklinik Tübingen zugute.

Die Benefiz-Weihnachts-CD „Fröhliche Weihnachten 8“ wurde 2016 zunächst in einer Auflage von 1500 Stück aufgelegt.

Nachdem diese verkauft waren, musste aufgrund der großen Nachfrage CDs nachproduziert werden, so dass im letzten Jahr stolze 4500 Euro für den guten Zweck gesammelt wurden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018