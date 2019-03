Kosten für Musikfestival stoßen im Gemeinderat auf Kritik

Creglingen.Was ist der Stadt Creglingen ihr Nationalfeiertag wert? 2020 steht ein großes Jubiläum an: 100 Jahre Pferdemarkt, und aus diesem Anlass will die Stadt an zwei Tagen – am 1. und 2. Februar – ein besonderes Programm auf die Beine stellen. Und das kostet natürlich – zuviel? Der Gemeinderat jedenfalls stellte am Dienstag in Waldmannshofen Teile des vorläufigen Programms unter Vorbehalt – vor allem ein Musikfestival am Samstag Abend und den Vergnügungspark. Generell jedoch wurde die Arbeit des Arbeitskreises für gut befunden.

Seit geraumer Zeit ist der Arbeitskreis mit den Vorbereitungen für das große Jubiläum im kommenden Jahr beschäftigt (wir berichteten). Jetzt bekam die Öffentlichkeit erstmals Einblick in die bisherige Arbeit des Gremiums, das unter anderem aus zwei Mitgliedern des Gemeinderats, zwei Ortsvorstehern, den Schulrektoren, Verwaltungsmitarbeitern und Vereinsvertretern besteht. Hauptamtsleiterin Anita Müller berichtete, dass sich der Arbeitskreis viermal getroffen und die Eckpunkte des zweitägigen Jubiläums-Pferdemarktes in einem Grob-Konzept festgelegt habe. Unter dem Strich dürfte das komplette Wochenende Kosten von rund 80 000 bis 90 000 Euro verursachen, wobei man sich auf die Suche nach Sponsoren machen will und ja auch Einnahmen, etwa Eintrittsgelder, entgegenstehen. Mit dem Datum 1. und 2. Februar geht die Stadt den Faschingsumzügen aus dem Weg und ist trotzdem in der Nähe des traditionellen Pferdemarkt-Termins – dem zweiten Mittwoch im Februar.

An beiden Tagen soll es einen Krämermarkt in der Innenstadt geben, am Sonntag ist zudem verkaufsoffen. Im Bereich Taubertorplatz/alte Bushaltestelle ist ein Vergnügungspark geplant. Eine Firma aus Giebelstadt würde diesen für rund 15 000 Euro einrichten, inklusive Personal. Im Gegenzug würde die Stadt die Einnahmen erhalten.

Musikfestival

Am Samstag Abend ab 20 Uhr soll es in der Mehrzweckhalle und deren Außenbereich ein Musik-Festival geben. Dank der guten Beziehungen von Stadtbaumeister Jürgen Korb sei es gelungen, die Konzert-Agentur „Karo“ von Volker Hirsch aus Rothenburg zu gewinnen. Er richtet das Taubertal-Festival aus und hat beste Kontakte in die Musikszene. Hirsch habe dem Arbeitskreis eine Kalkulation vorgelegt, wonach man mit Kosten von rund 40 000 Euro rechnen müsse, wenn man zwei bis drei namhafte Bands verpflichte sowie zudem Nachwuchskünstlern eine Bühne biete, so Anita Müller.

Am Samstagabend ist ferner ein Feuerwerk geplant. Eine Firma aus Bad Windsheim würde dieses Spektakel für 6000 Euro anbieten. Möglich wäre auch eine Illumination der Tauber, wobei das eventuell den Preis in die Höhe treiben würde.

Das Schulcafé soll am Sonntag in der Sporthalle stattfinden, hier könnte es außerdem einen politischen Frühschoppen mit einem prominenten Festredner geben – am liebsten Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Pferdeprämierung ist für Sonntag in der Poststraße vorgesehen. Der Umzug schließlich soll statt um 13 Uhr erst um 14 Uhr starten, und zwar in der Reihenfolge, die man 2019 ausprobiert hat. Laut Anita Müller sind weitere Punkte in Planung, etwa eine Ausstellung, die Geflügelschau und eine landwirtschaftliche Ausstellung.

Die Stadt wolle zwecks Bewirtung und Programmgestaltung die Vereine anschreiben, berichtete die Hauptamtsleiterin. Für das Catering beim Musikfestival sucht man ebenfalls noch einen Verein, nachdem die beiden großen Creglinger Vereine FC und TV hier aus personellen Gründen nicht mitmachen können, zumal sie sich ja auch am Programm beteiligen wollen. „Wenn man etwas Schönes will, kostet das etwas,“ bekräftigte Bürgermeister Uwe Hehn. Er werde versuchen, Spender zu gewinnen. Hehn rechnet momentan mit Netto-Kosten für die Stadt von 70 000 bis 80 000 Euro.

Stadträtin Daniela Pfeuffer lobte zwar das Gesamt-Programm, „aber die 40 000 Euro für einen Musik-Abend sind mir zuviel“. Auch andere Stadträte störten sich an den Kosten für das Musikfestival.

Nun soll Volker Hirsch in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats das Konzept näher vorstellen, erst dann soll endgültig darüber entschieden werden, in welcher Form das Festival stattfindet. Stadtrat Karl Haag plädierte für einen nostalgischen statt für einen modernen Vergnügungspark. „Müssen wir unbedingt einen Autoscooter haben?“ Nostalgische Fahrgeschäfte sind seiner Auffassung nach „der Renner“. Das sieht Bürgermeister Hehn anders: „Wir hatten seit 40 Jahren keinen Autoscooter mehr in Creglingen, ein moderner Park zieht mehr.“

Das Motto für den Umzug will die Stadt offen lassen, „wir wollen ja 100 Jahre darstellen“, so der Verwaltungschef. Deshalb solle man es den Gruppen überlassen, wie sie sich mit dem Jubiläum beschäftigen.

Der Gemeinderat segnete auf Antrag von Bürgermeister Hehn das Grobkonzept zur Jubiläumsfeier zwar bei drei Enthaltungen ab, es bleibt aber offen, in welcher Form der Musikabend und der Vergnügungspark gestaltet werden.

Für Uwe Hehn ist klar: „Entweder wir verkaufen uns gut oder wir lassen es sein“. Da Creglingen kein Stadtfest habe, sollte der Kommune das Pferdemarkt-Jubiläum ein zweitägiges Fest wert sein.

Trotz vieler offener Fragen ist sich das Creglinger Stadtoberhaupt aber schon heute in einem sicher: „Am 1. und 2. Februar 2020 wird es weder regnen noch schneien“.

