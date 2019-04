Kradfahrer übersah anderen Kradfahrer

Lichtel.Ein 16-jähriger befuhr am Freitag gegen 18.05 Uhr mit seinem Leichtkraftrad den Ortsverbindungsweg vom Creglinger Ortsteil Lichtel kommend in Richtung Wolkersfelden. Er wollte die Kreuzung mit der L 1020 überqueren. Er ließ zunächst einen Pkw VW Golf, der auf der L 1020 in Richtung Oberrimbach fuhr, passieren.

Nach dem Pkw Golf fuhr er los, um die L 1020 zu überqueren und übersah hierbei das vorfahrtsberechtigte, hinter dem Golf fahrende Krad eines 55-jährigen Hondafahrers.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Krädern. Beide Kradlenker wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 16-jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Polizei insgesamt ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019