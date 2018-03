Künftig Ärztehaus und Wohnungen?

Anzeige

Creglingen.Noch mindestens eineinhalb Jahre wird das Emma-Weizsäcker-Haus als Senioreneinrichtung genutzt werden können, bevor der Umzug in das geplante neue Pflegeheim am östlichen Stadtrand erfolgt. Was aber passiert mit dem dann nur noch partiell genutzten Gebäude im Herrgottstal?

Neben dem Pflegeheim beherbergt das frühere Kreiskrankenhaus , das nach wie vor im Besitz des Landkreises ist, in der ehemaligen Tagesklinik das „Promediz“ (professionelles Medizin Zentrum) sowie den Internisten Dr. Willfarth.

Derzeit erstellt ein Büro aus Tauberbischofsheim im Auftrag der Landkreisverwaltung ein Wertermittlungsgutachten für das Gebäude des ehemaligen Kreiskrankenhauses in Creglingen. Es handelt sich um einen öffentlich bestellten Gutachter. Das Gutachten soll laut Pressesprecher Markus Moll bis Ostern vorliegen. In jedem Fall solle künftig den bestehenden Arztpraxen die bisher genutzten Räume weiterhin zur Verfügung gestellt werden, so Moll weiter.