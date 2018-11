Künstler zeigen Werke gemeinsam

Creglingen.Der Kunstverein Romschloss beendet sein Veranstaltungsjahr traditionell mit einer Kunstausstellung im Romschlössle. In diesem Jahr stellen der Lichtkünstler Willy Kammleiter und Sabine Boas erstmals gemeinsam aus. Die Malerin ist dabei erstmals mit Fotografien vertreten. Das Motto der gemeinsamen Ausstellung lautet „Lichtblicke“. Vernissage ist am Freitag, 23. November um 19 Uhr im Romschloss.

Individuelle Lichtobjekte

Das Motto „Lichtblicke“ verdeutlicht die Intention der Ausstellung plakativ: Willy Kammleiter steuert seine individuellen Lichtobjekte bei, Sabine Boas ihre Blicke auf den Alltag – diesmal durch die Linse einer Kamera. Es ist ihr Blick fürs Detail, für alltägliche Dinge, die sie überall findet und die von ihr in ein ganz neues Licht gerückt werden.

Willy Kammleiter fertigt Lampen aus Schrott und Naturmaterialien. Was andere Leute achtlos wegwerfen beziehungsweise was in der Natur keinen Blick wert zu sein scheint, verbindet sich unter dem Lötkolben des gelernten Elektrikers zu eindrucksvollen Lichtobjekten.

Gehobene Klaviermusik

Die Vernissage findet am Freitag, 23. November, um 19 Uhr im Romschlössle statt. Die Laudatio hält die Rothenburger Designerin Carmen Hiller. Für gehobene musikalische Umrahmung sorgt am Klavier Karlheinz Rehfeld.

Die Ausstellung ist am Creglinger Weihnachtsmarkt am 1. und 2. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen und danach bis März 2019 zu den üblichen Öffnungszeiten der öffentlichen Bücherei.

Veranstalter ist der Kunstverein Romschlössle.

