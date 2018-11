Lachen, Singen und Tanzen erwünscht

Creglingen.Die Kinderkleiderbörse präsentierte in Zusammenarbeit mit der Stadt Creglingen den österreichischen Kinderliedermacher Bernhard Fibich. Aufgeregt warteten viele Kinder: Fibich füllte mit knapp 300 Gästen die Stadthalle.

Ein Mitmachkonzert war angesagt – und ein ganz besonderes Erlebnis für alle Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter aus Creglingen und Teilorten. Dank einer Spende der Kinderkleiderbörse Creglingen hatten diese, sowie alle Helfer der Herbstbörse, freien Eintritt. Bernhard Fibich konnte die Kinder mit seiner witzigen Art und seinen schwungvollen Liedern sofort zum Mitmachen bewegen. Denn Lachen, Mitsingen und Mittanzen ist bei Konzerten des Liedermachers Teil des Programms. Kinderleichte Mitmach-Bewegungen faszinierten die Kinder sofort und so wurde gleich beim ersten Lied vor der großen Bühne feste mitgetanzt. Spielerisch wurden die Kinder in das Konzert miteinbezogen und viele durften sogar auf die Bühne kommen und mit Tanz und Gesang aktiv das Geschehen mitgestalten: Mal schüchtern, mal sehr selbstbewusst versuchten sich die Kinder am Mikrofon und hatten vor allem eines: viel Spaß.

Die Bewirtung sowie den Auf- und Abbau der Veranstaltung übernahm die Klasse 9a der Realschule Creglingen. Dies würdigte das Orga-Team der Kinderkleiderbörse mit einer Spende von 300 Euro für die Klassenkasse. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018