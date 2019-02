Lärm im Klosterwald bleibt ein Dauerthema

Frauental.Noch immer wartet die Creglinger Bevölkerung auf die seit längerem versprochene Veranstaltung zu den Ergebnissen der Geräuschmessungen im Windpark Klosterwald.

Wie am Dienstag in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats zu erfahren war, wurden im Bereich Freudenbach bisher noch nicht einmal Messungen durchgeführt, obwohl der Windpark seit über drei Jahren in Betrieb ist. Bürgermeister

...