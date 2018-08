Anzeige

Creglingen.Die Creglinger Fischer veranstalten am Samstag, 18., und Sonntag, 19. August, das traditionelle Fischerfest auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle in der Kieselallee. Das Fest beginnt am Samstag, 18. August, um 18 Uhr.

Die Besucher können die Köstlichkeiten der Fischer aus dem Taubertal bei dezenter Unterhaltungsmusik genießen. Am Sonntag, 19. August, beginnt um 11 Uhr der Frühschoppen und ab 11.30 Uhr kann man die Leckereien aus der Fischküche genießen.

Angeln ist eine wunderbare Möglichkeit zur Entspannung, den Wirren des Alltags zu entfliehen und Kraft zu tanken. Eine überaus sinnvolle Art der Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt. Die Beobachtungen an den Gewässern sind wichtige Bestandteile bei der Arbeit der Fischer zum Schutz der heimischen Kulturgüter in der Natur und vor allem in den vorhandenen Gewässern mit all ihren Bewohnern und einer Artenvielfalt, die es zu erhalten gilt.