Lesekünste vor Publikum unter Beweis gestellt

Echte Herausforderung

Jetzt war es wieder so weit! Die Zweitklässler gingen mutig voran und stellten sich als erste den Herausforderungen. Alleine an einem Tisch vor dem Publikum zu sitzen und laut vorzulesen ist nicht einfach. Selbst Erwachsene haben da oft Hemmungen. Doch die jungen Akteure meisterten es mit Bravour und lasen schon sehr souverän. Zwischen den einzelnen Lesevorträgen musizierten Lena Breidenbach, Anne Krummrein und Nina Krummrein von der Musikschule und gaben so dem Nachmittag einen besonders festlichen Rahmen.

Die Jury, welche in diesem Jahr aus Schulleiter Markus Häfner, Vorlesepatin Erika Weimer und Büchereileiterin Evelyn Gillig bestand, hatte dann die schwere Aufgabe, die Schulsieger zu ermitteln. Schulsieger wurden nach eingehender Beratung der Jury-Mitglieder Loreena Ross (2a), Hannes Kühnel (3a) und Florian Schlegl (4a). Die zweiten Plätze belegten Lukas Frank (2a), Amelie Küstner (2b), Matthis Pfeffer (2b), Hanna Mönikheim (3a), Paula Bach (3b), Olivia Mühlberger (3b), Lea Meißner (4a), Lisa Himmel (4b) und Lea Wengertsmann (4b).

Lust aufs Lesen gefördert

Auch wenn es nur drei Schulsieger gab, können am Ende doch alle anderen neun Klassensieger stolz auf ihre Leistung sein. Darüber hinaus wurden alle zwölf Teilnehmer nicht nur mit einer Urkunde und viel Applaus, sondern auch mit jeweils einem Büchereigutschein beziehungsweise einem Buchpreis belohnt, welche die Stadtverwaltung und der Leselöwen Verlag gespendet hatten. Elena Hühnlein ist die Kooperationslehrerin für Grundschule/Bücherei. Sie hatte mit der Bücherei zusammen den Vorlesewettbewerb organisiert.

Lust machte das Vorlesen vor allem auf eines - nämlich das Weiterlesen der vorgestellten Bücher.

