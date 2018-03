Lindleinturmmuseum offen

Anzeige

Creglingen.Seit mittlerweile gut 19 Jahren zeigt der Creglinger Lindleinturm den Besuchern einen Blick in ein vergangenes Jahrhundert. Wer kann sich denn heute noch ein Leben in einem engen und kleinen Turm ohne Bad vorstellen? Wer mehr über das Leben der ehemaligen Tagelöhnerin Margarete Böttiger erfahren möchte, kann dies bei einer Führung tun. Ab Karfreitag bieten Gertrud Volck, Telefon 07933/451, und Marianne Zink, Telefon 07933/7237, wieder Führungen an. Der Lindleinturm hat ab Karfreitag wie folgt geöffnet: Freitag von 10 bis 12 Uhr, Samstag und Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Bild: Hein