Lob vom Ehrenchorleiter: „Ihr könnt noch gut singen“

Archshofen.Der neue Vorstand ist der gleiche wie der alte: so hat die 153. Generalversammlung des Männergesangvereins Archshofen entschieden. Andreas Jöchner wird weiterhin dem Verein vorstehen, unterstützt von seinem Zwieten Vorsitzenden Friedemann Freund, Werner Hörber wird auch in Zukunft über die Finanzen des Vereins wachen, und Gerold Schmitt wird die Aktivitäten des Vereins in Wort und Schrift festhalten. Die bisherigen Beisitzer haben sich ebenso dafür entschieden, ihre Funktionen weiterhin wahrzunehmen.

Andreas Jöchner ließ die Aktivitäten des Vereins Revue passieren und hob hervor, dass im abgelaufenen Jahr immerhin 24 Singstunden abgehalten werden konnten und bei 15 unterschiedlichen Anlässen öffentlich gesungen wurde, und das trotz der Tatsache, dass Ernst Preininger als Chorleiter krankheitsbedingt lange Zeit verhindert war. Nicht jeder Verein kann sich so glücklich schätzen, in solchen Fällen auf seinen Ehrendirigenten zurückgreifen zu können. Karl-Heinz Rehfeld half bereitwillig aus, so dass einige der anfallenden Auftritte dennoch wahrgenommen werden konnten. Jöchners Dank an Rehfeld wurde von der Versammlung mit Nachdruck unterstützt. „Ihr könnt noch gut singen“ freute sich dieser. Das sei auf die harmonische Zusammenarbeit zwischen dem aktuellen Chorleiter und den Sängern zurückzuführen. Die Zusammenarbeit mit dem Sängerkranz Creglingen und dem MGV Niederrimbach in der Chorgemeinschaft funktioniere hervorragend dank deren Vorsitzenden Egon Berg und Swen Weidenmüller. Berg hatte die Entlastung des Vorstands vorgenommen, bevor die Formalia abgearbeitet und der Vorstand neu gewählt werden konnten. Jöchner freute sich auch schon auf Fronleichnam, 20. Juni, wenn die Chorgemeinschaft bei der Bundesgartenschau in Heilbronn auftreten werde. Beraten wurde über den Jahresausflug, der in diesem Jahr als Gemeinschaftsausflug der Chorgemeinschaft durchgeführt werden soll, und das Lindenplatzfest soll in diesem Jahr in der alten Schule stattfinden. Jahrzehntelang haben Gerhard Bach und Reinhold Gundel dem Verein als aktive Sänger gedient und teilweise auch Funktionen im Vorstand übernommen, ihre tatkräftige Mithilfe bei örtlichen Festen hat der Gemeinschaft gutgetan. Die beiden wurden von Jöchner zu Ehrenmitgliedern ernannt und erhielten als Dank und Anerkennung ein Präsent überreicht.

Geehrt wurden auch Friedhelm Vogt für 25 Jahre aktives Singen, Peter Benz, Andreas Jöchner und Dieter Krank für 30 Jahre, und Wilfried Ott singt nun schon seit 40 Jahren. Für solche Treue ist der Verein den Geehrten überaus dankbar. hoka

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019