Lustig und schwungvoll

Creglingen.Die Kinderkleiderbörse bringt in Zusammenarbeit mit der Stadt Creglingen Bernhard Fibich am Freitag, 26. Oktober, um 15.30 Uhr in der Mehrzweckhalle auf die Bühne. Kinderliedermacher Bernhard Fibich spielt etwa 250 Solo-Konzerte für Kinder pro Jahr in ganz Österreich. Seine Mitmachkonzerte sind lustig, schwungvoll und reich an Bewegung für die Kinder. Die Musik ist kindgerecht und einprägsam. Kinder und Erwachsene werden in das Konzert spielerisch miteinbezogen und dürfen sogar auf die Bühne kommen.

Karten können im Vorverkauf bei Firma Schönberger in Creglingen und Niederstetten, sowie an der Tageskasse erworben werden. Empfehlenswert ist das Konzert für Kinder ab drei Jahren.

Die Aufsichtspflicht während der Veranstaltung liegt bei den Eltern.

