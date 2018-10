Magische Bilder, traumhafte Kostüme

Die Tanzvilla Creglingen bietet Anfang November eine ungewöhnliche Reise: in einem „Magic Train“ geht es rund um die Welt – im Mittelpunkt der Tanzshow stehen Tänze der unterschiedlichsten Art.

Creglingen. Die Mehrzweckhalle Creglingen verwandelt sich am Samstag, 3. November, für einen Abend in einen magischen Zug, den „Magic Train“. Die Besucher begleiten Moderatorin Maria dabei auf einer Reise um die Welt.

Verrückte Typen

Mit diesem Zug wird Maria eine magische Reise um die Welt antreten, bei der sie Orte besucht, die nicht immer nur verzaubert scheinen, sondern auch gefährlich und abenteuerlich sind.

Maria trifft wirkliche Schönheiten und verrückte Typen, sie begegnet Glühwürmchen, Cyborgs, Piraten und sie wird eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen. Natürlich geht es in dieser Zugfahrt um Tanz. Die Tänze der Welt mit ihren Melodien, Farben und Facetten werden Maria begegnen.

Von Samba, Walzer über die Tänze des Orients, wird sie auch die Trommeln Afrikas hören. Der Zug wird in Indien, der Karibik und im Westen der USA Stationen anfahren. Nicht die Deutsche Bahn hat eine solche Reise im Repertoire, sondern die Tanzvilla Creglingen.

Es wird ein Abend mit magischen Bildern, mit Musik aus aller Welt, traumhaften Kostümen und einzigartigen Choreographien.

Mit an Bord werden Tänzerinnen und Ensembles aus ganz Deutschland sein.

Bahnfahrt der Superlative

Die Tanzvilla Creglingen arbeitet für dieses Show-Konzept nunmehr seit zwei Jahren mit dem Tanzkunstwerk Augsburg, Franziska Franz aus Waldheim und Lina Franziska Fink aus Leipzig zusammen. Herausgekommen ist dabei eine Bahnfahrt der Superlative, bei der man sich anschnallen sollte. Der Zug wird über einen Speisewagen verfügen und auch der eine oder andere Kiosk wird geöffnet sein. Am 3. November um 19 Uhr fährt der „Magic Train“ in der Mehrzweckhalle Creglingen ab. Karten gibt es bei Schönberger Schreibwaren und Bürobedarf in Creglingen und Niederstetten, in der Kleiderey in Rothenburg, in der Bäckerei Roth in Röttingen, bei Blüten Trend in Weikersheim und in der Buchhandlung Moritz und Lux in Bad Mergentheim.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018