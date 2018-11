Magische Reise verspricht buntes Musikerlebnis

Creglingen.Das neue Showkonzept der Tanzvilla Creglingen wird auf der Bühne der Mehrzweckhalle in Creglingen am Samstag, 3. November, um 19 Uhr uraufgeführt.

Seit zwei Jahren tüfteln die Chefin Jeanette Kellert und ihre beiden Schülerinnen Helen Habel und Maria Czerniejewski an der Umsetzung der Tanzshow. Ton, Licht, Choreografien und Kostüme sollen zusammenpassen, Gasttänzerinnen mussten ausgesucht und engagiert werden. Alles, damit die Geschichte von Maria, der jungen Frau, die eines Abends in einen Zug steigt und damit ihre magische Reise um die Welt antritt, schlüssig erzählt werden kann. Das Ergebnis ist eine romantische Geschichte, die mit vielfältigen Tänzen, interessanten Effekten, bunten Kostümen und lustigen Einfällen, einen Abend verspricht, den man so im Taubertal noch nicht erleben konnte.

