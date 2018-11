Malerisches Südtirol erkundet

Creglingen.Reiselustig sind die Mitglieder des Maschinenrings Östlicher Tauberkreis. Annähernd 50 machten sich auf nach Südtirol.

Die Reisegruppe errichte per Bus über den Brenner Südtirol. Hier entspannte man sich bei einem Bummel durch die Kleinstadt Sterzing, die schon immer ein wichtiger Umschlagplatz für Handelswaren in den Alpen war.

Am zweiten Tag traf die Gruppe die vielen bekannte Reiseleiterin Irmgard Lanz. Mit ihr ging es nach Neumarkt, wo ein Bauernmarkt mit regionalen Produkten im Gange war. Auf dem Weg nach Tramin besuchten die Reisenden den in Weinreben eingebetteten Kalterer See.

Von Sektkellerei beeindruckt

Es wurde unter anderem die älteste Dorfkellerei, die sich schon in der 7. Generation befindet, besichtigt. Beeindruckt waren die Gäste aus Tauberfranken von der wohl größten und modernsten Sektkellerei des Landes, Rotari, wo sie in die klassische Methode der italienischen Sektherstellung eingeführt wurden.

Am Samstag fuhr man nach Malcesine, dem historischen Hafenstädtchen am Ostufer des Gardasees, am Fuße des Monte Baldo. Ein Spaziergang führte durch die engen Gässchen der Stadt.

Am Nachmittag legte die Gruppe mit dem Boot in Limone am anderen Ufer des Gardasees an. Neben einer Entdeckungstour durch das pittoreske Örtchen wurden auch die weltbekannten Zitronenhäuser besichtigt. Weiter ging es mit dem Boot nach Riva am nördlichen Ende des Sees.

Typischer Törgelen-Abend

Den letzten Abend in Südtirol genoss man bei einem typischen Törggelen-Abend mit zünftiger Musik und Spezialitäten.

Am letzten Tag brachte der Bus die Gruppe vorbei an Bozen und Meran nach Latsch ins Vinschgau. Mit der Firma Südtiroler Kräuter Gold besichtigten man den Vier-Generationen-Familienbetrieb, der seine Felder seit 1990 nach Richtlinien des Bioverbandes „Bund Alternativer Anbauer“ ohne Einsatz von Kupfer und Schwefel bearbeitet. tze

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018